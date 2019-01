Mulher fica ferida após capotamento 

Um carro capotou e parou no canteiro central da Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga (SP), nesta sexta-feira (25). De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a mulher de 30 anos dirigia o veículo sentido Votuporanga a Cosmorama, quando teria colidido lateralmente com um caminhão, perdido o controle da direção e capotado. O automóvel parou no canteiro entre as pistas. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.