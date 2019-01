Pista de Kart da região recebe homologação internacional

A Speed Kart de Birigui poderá ser sede de campeonato da modalidade em 2020.

O Kartódromo Internacional Speed Park de Birigui (a 111 Km de Votuporanga) recebeu homologação da Comissão Internacional de Kart (CIK) junto à FIA (Federação Internacional de Automobilismo), que permite que a pista receba circuito de 1.250 metros para sediar competições no âmbito CIK-FIA do Grupo 1 (KF1, ZK1) e Grupo 2 (OK, KF2, OK-Junior, KF3, KF4 e KZ2). A licença tem validade até o dia 21 de janeiro de 2022.

A inspeção foi realizada no dia 24 de novembro do ano passado, a cargo do inspetor Franz Schreiner. Ele foi recebido pelo dirigente Giovanni Guerra, representante da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) na CIK e pelo empresário Ricardo Gracia, proprietário do complexo Speed Park.

Presidente da Comissão de Kart da FIA, Felipe Massa é um dos que endossam a chance de a pista receber o Mundial de Kart. O ex-piloto disse – quando esteve no Speed Park – que desde o início tudo foi feito rigorosamente de acordo com as normas da entidade internacional.

Com a homologação, foi superada a primeira fase de uma ação que pretende atrair para Birigui, em 2020, a realização do Mundial CIK-FIA OK e OK-Junior. Entretanto, há toda uma tramitação a ser cumprida, que começa pelo registro da candidatura por parte da CBA, passa obrigatoriamente pelo Conselho da CIK e também pelo Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA.

Essa outra fase tem de ser cumprida em 2019 e não estão descartadas candidaturas de outras cidades ao redor do mundo. Isso significa dizer que a homologação não garante, automaticamente, a realização do Mundial, que já tem apoios anunciados, como da Prefeitura de Birigui.