Prefeitura reforça combate ao Aedes Aegypti 

No verão, período em que há maior incidência de chuvas e calor intenso, a chance de proliferação do mosquito é ainda maior; Secretaria da Saúde alerta a população a fazer sua parte

O verão é o período caracterizado pela combinação de chuva, umidade e calor intenso, o que torna o ambiente ideal para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. Tais condições climáticas são experimentadas vigorosamente no cotidiano da região Noroeste Paulista, o que reforça o alerta aos moradores em tomar todas as medidas de controle dentro de seus domicílios.

Causador de doenças graves como Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela, o mosquito precisa ter seus criadouros eliminados a fim de se combater eficientemente sua proliferação. Embora o Município conte com a importante participação dos agentes comunitários de saúde e de endemias para o combate ao Aedes, a redução do número de casos dessas doenças só será efetiva a partir da ação dos próprios moradores.

Para a Secretária Municipal da Saúde, Márcia Reina, só o conjunto de esforços preventivos entre a população e o Poder Público, por meio dos agentes comunitários de saúde e de endemias, é capaz de reduzir os riscos do surgimento de novos casos. “A prevenção deve ser mantida, mesmo que os números de registros dessas doenças ainda não estejam alarmantes. Enquanto agirmos de modo preventivo, a tendência é de que esses casos diminuam ano a ano”.

No trabalho de controle ao Aedes Aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do Secez (Setor de Controle de Endemias e Zoonoses), realiza rotineiramente visitas nas casas, como também, arrastões, bloqueios, pulverizações, eliminação de criadouros, orientações aos moradores e trabalho de educação em saúde nas escolas, indústrias, clubes de serviços, igrejas, entre outros.

As pessoas devem redobrar os cuidados em suas residências, verificando o armazenamento de água parada, e os recipientes que possam acumular água e virar criadouros do mosquito. Portanto, o Setor orienta à população a manter os quintais limpos, eliminando possíveis criadouros como garrafas, sacolas plásticas, entre muitos outros recipientes que possam acumular água da chuva. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão; limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor.

Recomendações

Ao sentir sintomas como coceira no corpo, dores nas articulações, corpo e de cabeça; cansaço físico e mental; vermelhidão, sensibilidade nos olhos, náuseas, vômitos, tonturas, perda de apetite, febre baixa ou de início súbito, procure a UPA – 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital do Pozzobon “Fortunata Germano” para atendimento médico necessário.

Números

Até o momento, Votuporanga registra seis casos positivos de Dengue. Nenhum caso de Zika, Chikungunya e Febre Amarela foi contabilizado. Embora seja considerado baixo o número de pessoas que tiveram quaisquer uma das doenças transmitidas pelo Aedes até o momento, a população deve estar atenta aos possíveis criadouros do mosquito.