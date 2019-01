Punição aos Malfeitos e Projeto do Vereador Chandelly

“por pensamentos e palavras, atos e omissões”

João Fidélis –

Uma frase bem acertada e que se encaixa bem à realidade brasileira é “o poder corrompe”. As negociatas ocorrem com a ação de direta ou indireta dos detentores do poder e o olhar indiferente de quem deveria fiscalizar. Elas ocorrem nos bastidores, no subterrâneo, longe da vista da opinião pública porque política neste país é um meio de enriquecimento para a grande maioria que nela milita.

Quem financia as campanhas políticas procura sempre se beneficiar do poder executivo usando as mais variadas artimanhas. Até as leis são modificadas para favorece-los. São estas práticas que a população espera ver cerceadas com a mudança de governo. Claro que em municípios só mesmo a ação do ministério público para coibir estes malfeitos. Esta semana a imprensa noticiou que vários prefeitos foram afastados de seus cargos, enquanto ex-prefeitos foram denunciados por este Brasil afora, sem contar inúmeros vereadores e funcionários públicos. Será uma tendência? Novos rumos protagonizados pelo governo Bolsonaro? Acreditamos numa coincidência dos fatos embora com a entrada de Sergio Moro no Ministério da Justiça o combate à corrupção atingiu o patamar de prioridade de estado, o que obriga os futuros postulantes de um cargo no executivo ou legislativo, principalmente, a repensarem seus planos futuros.

A volta do Congresso no dia 01 de fevereiro e a aprovação de medidas de austeridade fiscal poderão trazer um novo ambiente de negócios ao Brasil. A expectativa da reforma da previdência, o calcanhar de Aquiles das contas públicas, poderá gerar uma reação muito positiva do mercado ao nosso país, pois será o maior indicio da seriedade do governo Bolsonaro.

Aos não tementes da punição das leis dos homens e do Criador só nos resta denunciar e criticar tais ações deletérias.

Em Votuporanga o vereador Chandelly propõe a aprovação da proibição de fogos de artifícios no município, que é sem dúvida uma ótima iniciativa, já que é sabido que estes rojões prejudicam a todos, além de causarem sérios acidentes, como vez por outra a mídia tem noticiado. Já escrevi neste Diário várias vezes sobre este assunto rogando à sensibilidade de nossos vereadores e apontando inúmeros motivos para a proibição desta prática, que está sendo abolida em muitos municípios (escrevo no Diário desde 1991). Aproveito a ocasião para pedir novamente para nossos edis para pensarem com paciência sobre o bem que farão à população e aos animais domésticos a aprovação deste projeto. Aliás precisamos eliminar qualquer tipo de poluição sonora que for possível para a saúde de todos.

