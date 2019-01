Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico em Birigui

Na madrugada deste domingo (27), a agência do banco Santander, no bairro Silvares, em Birigui/SP, foi alvo de bandidos.

De acordo com informações, dois homens invadiram o local, por volta das 3h30, para explodir os caixas eletrônicos, mas a ação acabou frustrada pelo sistema de segurança. Conforme informações da Polícia Militar, com as cabeças cobertas com camisetas, os homens chegaram a danificar um dos três caixas da agência, para colocar explosivos.

Porém, ao perceberem a movimentação pelas câmeras de monitoramento, o sistema de segurança foi acionado e disparou, à distância, o sistema de segurança chamado neblina e eles se evadiram do local sem levar nada.