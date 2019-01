Caminhão que transportava cavalos tomba perto de Valentim

O acidente aconteceu por volta das 17h30, deste domingo (27), dia 27, na vicinal “Nelson Bolotário”, que liga os municípios de Votuporanga e Valentim Gentil.

De acordo com informações colhida no local, o motorista do caminhão perdeu o controle da numa curva e tombou no acostamento.

Segundo informações, alguns cavalos morreram em razão do acidente. Alguns animais ficaram debaixo do caminhão. Populares se encontram no local tentando salvar alguns do animais, além da Policia Militar que controla o transito no local. Ninguém ficou ferido.

Fotos reprodução Facebook –