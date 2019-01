Jovem morre após carro bater contra poste em Rio Preto

O acidente aconteceu na manhã deste domingo, dia 27, no Residencial Gabriela, em Rio Preto –

Luna Kfouri (Diario WEB) –

Uma jovem de 18 anos morreu após o carro em que ela estava colidir contra um poste em Rio Preto. O acidente aconteceu na manhã deste domingo, dia 27, na rua Cláudio Malagoli, no Residencial Gabriela.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem Giulia Gabrielle Moreira Saraiva, estava no banco de trás do veículo e uma amiga dirigia o carro. Em um determinado momento, por motivos que estão sendo investigados, a motorista, de 24 anos, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste.

De acordo com a polícia, o carro não tinha o banco de passageiro. Giulia chegou a ser socorrida e encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A motorista também foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Rio Preto.