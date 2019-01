Carreta carregada com móveis tomba na BR-153

Acidente foi em um acesso da rodovia para São José do Rio Preto, sentido de Bady Bassitt à cidade. Motorista não se feriu e trânsito segue normalmente.

Uma carreta tombou na BR-153 no início da noite deste domingo em São José do Rio Preto (SP). O acidente foi no acesso à cidade, sentido Bady Bassitt a Rio Preto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não se feriu. A carreta estava carregada com móveis. Ainda conforme a polícia, meia pista precisou ser interditada, provocando congestionamento de três quilômetros em uma das vias da rodovia, mas o trânsito segue em meia pista.