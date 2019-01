Como transportar cachorro no carro?

Transporte com peitoral: esse é outro equipamento seguro. O peitoral vai entre as pernas e a barriga do animal. Ele proporciona melhor a distribuição de proteção durante uma freada repentina.

Transporte no assento: uma outra opção é cestinha para cachorro. O equipamento é ideal para cachorros pequenos. Deixe preso no encosto de cabeça do banco traseiro, prenda a parte inferior com o cinto de segurança e coloque o animal.

Transporte na caixinha: alguns cachorrinhos adoram a caixa de transportante, desde que associe ela com algo legal, senão pode ser como uma “prisão”. Após ele acostumar a caixa com o carro, comece a fazer o transporte.

Você é aquele motorista que sempre deixa o seu cachorrinho tomar um vento com a cabeça para fora da janela? Uma situação considerada fofa e engraçada pode afetar a vida do seu pet, além de causar sérias punições.

Não é difícil flagrar cenas onde os animais de estimação são transportados no colo da pessoa que está dirigindo e do passageiro, ou simplesmente soltos dentro do veículo sem nenhuma proteção.

Nessa época do ano, muitas pessoas viajam, e num país em que 44,3% dos domicílios possuem pelo menos um cachorro e 17,7%, um gato, é cada vez mais comum o proprietário levar os seus bichinhos para viagens junto da família.

Afinal, as pessoas estão preservando a vida do seu pet levando-os corretamente dentro do carro? Será que é permitido? E como eu posso levar nas viagens? Responderemos todas essas perguntas a seguir.

Índice

É permitido transportar animal no carro?

Como transportar animais corretamente no carro?

Como transportar outros animais no carro?

Medidas de cuidado e proteção para viajar com o seu animal de estimação

É permitido transportar animal no carro?

Antes de entrar nos detalhes de como transportar o seu bichinho, vamos analisar o que diz a lei vigente. Transportar animal de estimação dentro do automóvel é, sim, permitido segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Mesmo havendo permissão, é preciso garantir a proteção e conforto do animal. Sendo assim, deixá-lo solto ou no colo não é liberado. Confira a seguir o que diz o artigo 252 do CTB:

“II – transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas;

Infração – média; Penalidade – multa”

A penalidade para quem comete essa infração de natureza média é de multa no valor de R$ 130,16 e mais quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Se no interior é necessário carregar o animal corretamente, no exterior, obviamente, é proibido. A multa para quem carrega o cachorro na parte externa do carro é de R$ 195,23, considerada infração grave, com aplicação de 5 pontos na CNH do motorista.

Além de receber a autuação, o cidadão só poderá prosseguir viagem após carregar o cachorro como permite a lei.

Quantos animais posso transportar? A legislação não especifica a quantidade, sendo assim, vai pelo bom senso do condutor. Lembrando que o bichinho não deve ser carregado na parte da frente, pois, você pode ser multado, além de oferecer risco de acidente.

Para evitar multa e risco à sua segurança e a do cachorro, separamos algumas dicas essenciais para facilitar na hora desse transporte.

Em primeiro lugar, é muito importante adaptar o animal para o passeio de carro. Utilize alguns petiscos (ração ou brinquedo) e associe o veículo a algo que ele adore. Coloque o item dentro do carro e peça para ele ir buscar.

Ligue o automóvel e faça curtos passeios antes de fazer uma viagem longa, alguns cachorros podem passar mal durante a permanência no carro. O enjoo pode fazer com que ele evite andar em um veículo.

— Transporte na caixinha: alguns cachorrinhos adoram a caixa de transportante, desde que associe ela com algo legal, senão pode ser como uma “prisão”. Após ele acostumar a caixa com o carro, comece a fazer o transporte.

Atenção: certifique que a caixa não irá tombar no momento em que for necessário fazer uma freada brusca. Utilize o banco dianteiro para mais proteção, coloque ele para trás, possibilitando que o equipamento de transporte fique mais firme. A portinha deve estar fechada durante toda viagem, evitando com que ele saia da caixinha.

— Transporte com peitoral: esse é outro equipamento seguro. O peitoral vai entre as pernas e a barriga do animal. Ele proporciona melhor a distribuição de proteção durante uma freada repentina.

Dentro do carro, é preciso prendê-lo num local firme. Utilize o próprio cinto de segurança para isso. Evite deixar frouxo, assim não corre o risco de o cachorro cair no assoalho.

— Transporte no assento: uma outra opção é cestinha para cachorro. O equipamento é ideal para cachorros pequenos. Deixe preso no encosto de cabeça do banco traseiro, prenda a parte inferior com o cinto de segurança e coloque o animal.

O assento consegue suportar cães com até 10 kg. A própria cestinha possui um outro cinto para prender durante a viagem.

Não tem cachorro ou gato e precisa transportar outra espécie em seu veículo? Faça isso com segurança e conforto, confira algumas dicas: para transportar um coelho, coloque-o preso em uma gaiola com um material absorvente.

Se for um pássaro, utilize a própria gaiola ou uma bolsa de transporte específica. O cuidado com ele deve ser redobrado, afinal pássaros são muito frágeis e podem ficar irritados, e até mesmo se machucar.

Caso queira transportar um hamster, alguns especialistas afirmam que o carro é o melhor meio de locomoção para eles. No entanto, é preciso tomar alguns cuidados. Leve-o em uma gaiola com serragem, coloque alguns pedaços de papel higiênico para facilitar o conforto. Evite viagens longas.

Passear com o seu animal de estimação é uma situação que requer muitos cuidados como vimos neste artigo, mas alguns macetes podem te auxiliar nesses momentos, fazendo com o que o seu cãozinho possa passear com tranquilidade.

Se possível deixe o ar condicionado ligado, os cachorros, principalmente, costumam a passar mais calor dentro do carro. Pode deixar as janelas fechadas. Para bulldogs e pugs, é essencial evitar as viagens durante o calor intenso ou prefira ligar o ar.

A temperatura do ar condicionado deve ser ambiente. Se estiver muito baixa, pode ser prejudicial para a respiração do seu pet, ocasionando até problemas futuros.

Por falar em temperatura, se você vai pegar rodovia, opte pelos horários da manhã, noite ou por períodos em que as temperaturas sejam amenas.

As viagens longas podem estressar e cansar o animalzinho, por isso, planeje-se para algumas paradas, assim ele pode sair um pouco do carro e até fazer as suas necessidades.

Se parar para comer algo na rodovia, jamais deixe o animal de estimação preso dentro do automóvel, ainda mais se as temperaturas estiverem altas.

Alimentação deve ser evitada até quatro horas antes de viajar. Como mencionamos anteriormente, eles podem sentir enjoo.

Utilize essas dicas, cuide do seu pet, respeite a legislação e bom passeio.