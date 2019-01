Homem morre em acidente perto de Américo

Um grave acidente ocorrido provavelmente na madrugada desta segunda-feira, dia 28, na rodovia Miguel Jabur Elias, em Américo de Campos, provocou a morte de uma pessoa. O motorista perdeu o controle da direção e capotou, caindo dentro de um buraco às margens da rodovia.

O motorista de uma Saveiro perdeu o controle da direção e caiu em um buraco às margens da rodovia. O condutor conseguiu sair de dentro do veículo, mas faleceu no local do acidente.

O corpo do motorista e o veículo foram encontrados no início da manhã desta segunda-feira, e o socorro foi acionado imediatamente. A equipe médica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga foi acionada e constatou o óbito no local. O Corpo de Bombeiros de Votuporanga também foi acionado.