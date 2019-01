Luto: Cauã Reymond perde a mãe para o câncer

Neste domingo (27) uma triste notícia pegou muitas pessoas de surpresa. A mãe de um dos maiores galãs da TV Globo da atualidade faleceu.

Trata-se do galã global Cauã Reymond que perdeu sua mãe há pelo menos dez dias, mas ainda não havia falado nada sobre o assunto.

O ator como sempre muito reservado em torno de sua vida pessoal, não havia contado para ninguém sobre a doença que sua mãe estava enfrentando. Denyse Reymond vinha lutando contra um câncer no ovário.

Internada no Hospital Unimed da Barra, no Rio de Janeiro, a mãe do galã da Globo acabou não resistindo e faleceu. Para quem não sabe, Denyse era pedagoga e havia lançado um livro infantil em dezembro do ano passado, chamado “A sandália de saltinho”.

Ela chegou a fazer uma coletiva de lançamento em uma livraria do Rio de Janeiro que contou com a presença de diversos famosos, incluindo o ator global. No Instagram de Cauã, a última publicação feita direcionada a mãe foi no dia 10 de janeiro, onde discretamente, ele posta uma foto e na legenda escreve: “Te Amo :)))”.