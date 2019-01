Museu Municipal recebe exposição de Bira Torriceli

Artista foi um dos nomes importantes do movimento artístico da região nos anos 70.

O Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, instalado no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” da Prefeitura de Votuporanga, recebe a exposição de Bira Torriceli até o dia 3 de março. A exposição é gratuita, tem classificação livre e acontece de terça-feira a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h30 às 20h.

Nascido em São Paulo em 1956, Valdir Silva, que adotou o nome artístico de Bira Torriceli, foi um artista renomado no interior do estado de São Paulo. Autodidata, começou a pintar profissionalmente na década de 70, utilizando técnica de pintura com lápis de cor e giz de cera. Com diversos estilos, ele experimentou vários gêneros, como figurativista e moderno contemporâneo.

A exposição no Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” contém 67 obras, que utiliza temas recorrentes como o sertão, o sol escaldante e os pequenos povoados nordestinos.

Suas telas foram expostas por anos na região, e entre as premiações estão Mapa Cultural Paulista; Bienal de Arte Contemporânea, Expoarte, em Estrela DOeste; Salão Ararense de Artes. Em 2008, oito quadros do pintor fizeram parte de uma mostra virtual da Saatchi Galery, de Londres, denominada London Contemporary Art e em uma galeria de Berlim, na Alemanha.

Bira Torriceli faleceu em 2010, aos 54 anos, e seu acervo está sob a guarda da irmã Célia Silva Mura, moradora de Votuporanga.

Que foi Bira Torriceli:

Valdir Silva, nome verdadeiro de Bira, nasceu em São Paulo, no dia 7 de janeiro de 1956. Ele passou a infância em Macedônia. Na adolescência, a família se mudou para Fernandópolis. E foi naquela cidade, na década de 70, que ele começou a desenhar e pintar profissionalmente.

Seus trabalhos tiveram experimentos em diversos estilos, como o figurativista, e se fixaram nos últimos anos no moderno-contemporâneo. Algumas das figuras de sua obra são recorrentes, como o sertão, o sol escaldante e os pequenos povoados nordestinos, motivos que lembram a estética do Cinema Novo, em especial os filmes de Glauber Rocha.

Outra fixação de Bira era a deusa Atena vendada e segurando uma balança, como o símbolo da Justiça. Em muitos quadros, a barra que sustenta os pesos da balança é substituída por ferramentas de lavradores, como enxadas e machados, numa nítida mensagem social.

Através das décadas, seu trabalho foi exposto em várias cidades do país e até do exterior. Em 2008, oito quadros do pintor fizeram parte de uma mostra virtual da Saatchi Galery, de Londres, denominada London Contemporary Art. A mostra foi alvo de uma reportagem do canal de TV da BBC, exibida posteriormente no Brasil pela Band News. Uma galeria de Berlim, na Alemanha, também expôs quadros do artista.

Bira Torricelli foi um dos nomes mais importantes do movimento artístico, especialmente nos anos 70, época das Semanas Universitárias, organizadora de antológicos salões de arte. Ao lado de pintores e escultores como Tito Montenegro, Onivaldo Loverde e João Lima, Bira marcou época na cultural regional.

Corintiano, solteiro, fã de artistas como Zeca Baleiro e Lenine, Bira Torricelli deixa um vazio que “dificilmente poderá ser preenchido com tanto talento.

Serviço:

Exposição de Artes Plásticas

Artista: Bira Torriceli

Local: Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Parque da Cultura

Período: até 3 de março

Horário: terça-feira a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h30 às 20h

Evento gratuito | Classificação livre