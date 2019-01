Tragédia não, desleixo e corrupção sim

Daniel Carreira Filho.

Denominar os fatos ocorridos em Brumadinho nesta última semana é atribuir substantivo impróprio ao que, de fato, ocorreu. Uma tragédia é quando os seres humanos não contam com recursos técnicos, humanos, conhecimento e preparo para impedir que fatos como o que vimos ocorram. Um Tsunami certamente pode ser considerado uma tragédia pois, a natureza, não a humana, se movimenta e provoca reações imprevisíveis ou tão absurdamente fortes que impedem a ação humana. Ainda assim, em países mais bem preparados existem mecanismos instalados que permitem avisar a população a tempo de impedir ou minimizar os efeitos danosos da própria natureza, como vimos em alguns eventos nos últimos tempos.

O que, infelizmente, vimos ocorrer simboliza o descaso de profissionais, como dito por comentaristas habilitados e conhecedores dos mecanismos preventivos, que não reunião condições para avaliar e orientar os processos de prevenção. Há que se duvidar, até, do peso da caneta que pode ter sido comandada pelo “bolso” das razões escusas.

Obviamente que sem a mesma intensidade vivida por Brumadinho, vimos a capital paulista ter dois viadutos interditados pela ausência de ações preventivas por longos e sucessivos anos. Obras que, segundo investigações realizadas, levaram às grades um dos políticos que mais se arvorava como um transformador da cidade paulistana.

Um viaduto não se deteriora de um dia para o outro. A natureza dá sinais de desgaste, demonstra em suas “faces” a ação do tempo sob suas estruturas, inclusive as que estão ocultas aos olhos dos cidadãos comuns. Mas, certamente não estão ocultas dos olhares e instrumentos de verificação dos preparados profissionais que zelam pela mobilidade urbana. Ou será que não transitam pela cidade? Será que se encontram “trancafiados” pelos interesses escusos dos gestores públicos? Realmente, há que se duvidar de quase tudo que está sob o (des) controle de gestores públicos. Em especial aqueles que são nomeados para cargos de alta responsabilidade apenas por terem sido “cabos eleitorais” dos gestores eleitos.

Os acontecimentos de Brumadinho certamente não teriam se consumado se, e apenas se, os responsáveis pelas avaliações, pela ação sobre as empresas, seus gestores e técnicos responsáveis houvessem assumido a responsabilidade pela preservação das vidas de pessoas que foram dizimadas pela imperícia e imprudência. Ouvimos, atônitos, inúmeros comentários de especialistas no tema que confirmam a tese do desleixo, do descaso, do descuido, da ausência de profissionalismo. De nada VALE agora, reter recursos da empresa. As vidas já foram consumidas, vítimas da irresponsabilidade e da ganância pela lucratividade e a remuneração dos acionistas, não é?

Lembram-se do acidente com o avião do time de Chapecó? Tragédia? Certamente que não. Mais um exemplo do descaso com vidas humanas em prol da lucratividade e da economia irresponsável.

Os recursos oriundos dos elevados impostos que pagamos mensalmente foram desviados dos serviços em prol do cidadão e foram para os bolsos dos que deveriam zelar pela qualidade do atendimento à população.

Ouvimos falar de que o “custo Brasil” é elevado e é responsável pela ausência de avanços tecnológicos e qualidade da vida do brasileiro. Ouso afirmar que o denominado custo Brasil tem elevada porcentagem no desvio de recursos. Se estivessem nos lugares certos e destinados para as finalidades que foram criados, não viveríamos tantas “tragédias provocadas por humanos irresponsáveis”, não é?