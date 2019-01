Votuporanga sedia Encontro de Santos Reis

A Folia de Reis é um evento cultural de tradição no município; e reuniu 18 companhias de cidades da região

O Centro de Folclore e Cultura de Votuporanga, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, realizou no último domingo (27/01), a 34ª edição do Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis. A Folia de Reis, que celebra o nascimento de Jesus, é um evento cultural de tradição no município.

O evento contou com a participação de 18 companhias. Votuporanga foi representada por três companhias: Garça Branca, Divino Espírito Santo e São Gonçalo, do mestre Eraclides Pimenta. Paulo de Faria trouxe duas companhias. Além dessas, as cidades de São José do Rio Preto, Barretos, Cosmorama, Guararapes, Potirendaba, Santa Albertina, Nhandeara, Sebastianópolis do Sul, Parisi, Jales, Ponta Linda, Gastão Vidigal e Zacarias, foram representadas no nosso município.

De acordo com a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “a comemoração e o encontro de várias companhias buscam a preservação da nossa história e uma manifestação popular de extrema relevância, que faz parte da nossa cultura”.

A celebração é composta por diversas atividades típicas como: procissão, romaria, danças, trajes especiais, que representam os personagens tradicionais do cortejo. As músicas são tocadas com instrumentos característicos da festa: violão, viola, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco.

O Dia Municipal das Companhias de Reis integra o calendário oficial de Votuporanga desde 2016, como o último domingo de janeiro, instituído pela lei nº 5.653, de 26 de agosto de 2015. Veja as fotos: