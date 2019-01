Elektro identifica 105 ´furtos` de energia

Em 2018, concessionária identificou 105 casos em Fernandópolis. Energia recuperada é suficiente para abastecer o município de Cardoso durante 34 dias.

Em operações conjuntas com Polícia Civil, a Elektro, distribuidora do Grupo Neoenergia, recuperou em Fernandópolis, 2 milhões de KWh (quilowatt hora), energia suficiente para abastecer o município de Cardoso, com 13 mil habitantes, por 34 dias.

No município foram identificados 105 casos de irregularidades em comércios, empresas e residências nos bairros: Vila Residencial Parque Universitário, Jardim Brasilândia e Centro.

As perdas contribuem para tornar a conta de luz mais cara para todos os consumidores. O valor da energia furtada e os custos para identificar e coibir as irregularidades são levados em consideração pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para estabelecer o quanto a energia custa para cada área de concessão.

Além do impacto na conta de luz, os furtos e fraudes de energia pioram a qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores. As ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica, deixando o sistema de distribuição mais suscetível a interrupções no fornecimento de energia.

Como denunciar

Para reduzir os riscos e o furto de energia, a Elektro mantem um programa constante de inspeções. A empresa tem canais de denúncia para casos de fraudes e furtos, por meio dos quais é possível passar as informações anonimamente, como o 0800 701 0102 ou pelo site: www.elektro.com.br

Orientação de segurança

Quem faz ligações clandestinas ou, como são chamados popularmente, “gatos” corre o risco de sofrer acidentes graves, muitas vezes fatais, pois envolve a manipulação de circuitos energizados. Um técnico da Elektro recebe horas de treinamentos específicos antes de atuar na rede elétrica.

Há também o risco de causar um curto-circuito que atinja a rede, podendo provocar o desligamento e a queima de equipamentos e eletrodomésticos da residência e da vizinhança.

A Elektro orienta que todos podem reduzir o valor da conta de luz mensal usando a energia elétrica de modo eficiente e evitando desperdícios, principalmente, na utilização de aparelhos, tais como ar condicionado, chuveiro, ferro de passar roupa, freezer, entre outros.