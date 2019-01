6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO – Leandro Karnal será um dos palestrantes 

Leandro Karnal é Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (usp) e especialista em História da América, é professor de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Foi chefe do Departamento de História da mesma instituição. É membro da Associação Nacional de História (anpuh) e da Associação Nacional de Pesquisadores de História Latino-Americana e Caribenha (anphlac). Publicou diversos livros e artigos nas áreas de História e Ensino, entre eles ‘EUA – A formação da nação’, ‘História na sala de aula’ (organização) e ‘História da cidadania’ (co-autor)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, sediou na última quinta-feira (24/01) o 1º Fórum “Educação para Todos” em 2019. O objetivo do evento foi planejar o 6º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (CIENP), que será realizado em julho e terá como tema “Competências Socioemocionais”. O evento será aberto com a palestra de Leandro Karnal.

Este foi o 37º Fórum “Educação para Todos”, que consiste em encontros realizados durante o ano com formações ou para momentos de tomada de decisões. Na oportunidade, os profissionais receberam os DVDs do 5º CIENP, as revistas ColaborAção (Instituto Positivo e Colabora Educação), discutiram e aprovaram o cronograma do 6º CIENP e a comunicação visual do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista.

A palestrante Marialba Carneiro ministrou sobre “A Importância da Articulação dos Municípios para o Sucesso da Implantação da BNCC”. “O objetivo central do evento é melhorar a Educação e dar formação e qualificação aos profissionais. Hoje, o Ministério da Educação prioriza o regime de colaboração, que é quando trabalhamos em conjunto com as ações que temos entre os municípios”, afirmou o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista.

Representação

Durante o 1º Fórum “Educação para Todos” foi realizada a eleição extraordinária, sendo que o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, foi eleito Coordenador Executivo do ADE Noroeste Paulista, que conta com 61 municípios. Ele ainda foi eleito coordenador do polo da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP).

Qualificação profissional

Ainda na semana passada, o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, esteve em São Paulo, representando a Secretaria da Educação de Votuporanga e o ADE Noroeste Paulista, em uma reunião com Ricardo Luiz Camargo, Superintendente de operações da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo (FIA/USP). O objetivo do encontro foi buscar parcerias para a participação de projetos e programas realizados pela instituição junto às Prefeituras.

“Conversamos sobre o potencial de Votuporanga em relação às nossas formações, identidade e infraestrutura e também apresentamos o ADE Noroeste Paulista, que despertou na FIA o interesse de firmar parceria entre Secretaria da Educação de Votuporanga e FIA para a qualificação de professores e gestores da nossa rede, além de estar presente no Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista”.

Em breve, os representantes devem conhecer Votuporanga para alinhar a parceria.