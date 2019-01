Alunos do Colégio Unifev ganham blocos exclusivos

Com espaço físico compactado, a ideia é torná-lo mais dinâmico, mantendo como meta a qualidade do ensino ofertado e a segurança dos estudantes

O Colégio Unifev começou 2019 repleto de novidades. Neste início de ano, está em andamento uma série de melhorias que visam a favorecer a privacidade dos estudantes da Escola, que passarão a contar com blocos exclusivos (Pedagógico, 3, 4 e 5), destinados às aulas da Educação Infantil e dos ensinos Fundamentais I, II e Médio, além dos espaços de convivência e recreação.

A reestruturação será feita da seguinte maneira: o Ensino Fundamental I ficará acomodado no Bloco 5, junto à equipe técnica da Escola, enquanto os ensinos Fundamental II e Médio mudarão para os Blocos 3 e 4. O Bloco Pedagógico, onde fica a Educação Infantil, será mantido no mesmo local (anexo ao Bloco 5).

Para a diretora, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, o principal objetivo é compactar o espaço físico, tornando-o mais dinâmico e proporcionando a melhoria da acessibilidade, locomoção e integração dos alunos, docentes e colaboradores.

“Com as mudanças, o Colégio Unifev irá resgatar a sua verdadeira identidade, mantendo a qualidade no ensino ofertado, com professores e funcionários competentes. Além disso, poderá explorar da melhor forma a estrutura de universidade da qual dispõe”, disse.

Segundo Terezinha, outro projeto a ser realizado pela FEV é a construção de um pátio e de uma cantina, voltados, exclusivamente, aos alunos.

De acordo com o Gestor Administrativo da Instituição, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi Silva, as melhorias também contemplaram adequações nos banheiros da ala infantil, separação dos banheiros dos ensinos Fundamental e Médio, além de entradas privativas de acesso aos blocos. Outra novidade apontada por Toschi, é que neste início de ano letivo, os alunos já poderão utilizar a nova quadra poliesportiva, que integra o Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.

“Nossa previsão é de que em maio toda a reestruturação já esteja finalizada e os estudantes devidamente acomodados. A partir de agora, o Colégio Unifev passa a contar com uma infraestrutura mais compacta, proporcionando maior comodidade e segurança aos estudantes, e, ainda, tranquilidade aos pais”, finalizou.