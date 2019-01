Cachorro agredido com facão recebe alta

AURIFLAMA – Suspeito assinou um Termo Circunstanciado e vai responder pelo crime em liberdade. Cachorro correu risco de perder movimento das patas, diz veterinário.

Um cachorro recebeu alta nesta terça-feira (29) na clínica veterinária que estava internado após ser agredido por um homem com um facão. O golpe chegou a atingir a vértebra do animal. O caso aconteceu em Auriflama (SP), no sábado (26).

De acordo com a Policia Militar, o suspeito contou que o animal pulou o muro e entrou na casa dele e que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Por isso, ele ficou nervoso e arremessou um facão, acertando na lombar do animal.

O veterinário Leonardo Bashyi, que atendeu o caso, temia que o cachorro perdesse o movimento das pernas. Ele comemorou a evolução do animal. “Ele está com uma dificuldade para andar, mas ainda bem que não perdeu os movimentos da perna. Dois dias após o ocorrido ele já estava em casa, teve uma boa recuperação”, diz.

O homem assinou um Termo Circunstanciado na delegacia por se tratar de um crime de baixa periculosidade. O animal já foi devolvido para a dona.