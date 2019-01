CAV empresta atacante João Marcos ao Comercial

PAULISTA A2 –

Na carreira, o jovem jogador já havia passado por Red Bull Brasil, Novo Hamburgo, Figueirense e Olímpia

O atacante João Marcos – de apenas 21 anos, um dos destaques do Votuporanguense no título da Copa Paulista de 2018 – não faz mais parte do elenco alvinegro para a sequência do Campeonato Paulista da Série A2. Sem espaço com o treinador Eduardo Souza, ele acertou com o Comercial. No Palma Travassos, o jogador vai disputar o Paulista A3. Na carreira, ele já havia passado por Red Bull Brasil, Novo Hamburgo, Figueirense e Olímpia.

A Pantera entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30, em São Bernardo do Campo, no 1º de Maio, para encarar o São Bernardo, pela quarta rodada do Paulista A2. A equipe alvinegra empatou todas as partidas, ficando na décima colocação, com três pontos.