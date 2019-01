Cinegrafista flagra motorista falando ao celular e bebendo água

Além de dirigir bebendo água e falando ao celular, motorista estava com o veículo na faixa da esquerda em trecho da rodovia que passa por São José do Rio Preto, o que é proibido.

Um caminhoneiro foi flagrado nesta terça-feira (29) dirigindo pela BR-153 no trecho urbano de São José do Rio Preto (SP) falando ao celular, em uma mão, e bebendo água com a outra. O flagrante foi feito pelo cinegrafista da TV TEM, João Selare, enquanto fazia reportagem sobre os acidentes na rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em todo trecho urbano de Rio Preto são registrados até quatro acidentes sem vítimas por dia. São acidentes considerados leves, mas que prejudicam o trânsito e causam congestionamentos.

O caminhoneiro, além de dirigir bebendo água e falando ao celular, estava com o veículo na faixa da esquerda, o que é proibido no local.

“A faixa da esquerda é para veículos fazerem ultrapassagens. Os grandes veículos têm de ficar na direita. Se o caminhão estiver rápido, ele pode até fazer a ultrapassagem de um veículo, mas ele não pode ficar ocupando a vaga e obstruindo os carros”, afirma o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Fagner Moura Camargo.

Acidentes na BR-153 no trecho de Rio Preto costumam estar relacionados ao uso de celular

De acordo com o inspetor, caminhão que permanece por muito tempo na faixa da esquerda, o motorista pode ser multado em R$ 130 e perder quatro pontos na carteira.

Quem for flagrado falando ao celular e dirigindo também é multado em R$ 293,47 e soma sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela infração gravíssima.