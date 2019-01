Corinthians lançará “religião” com mandamentos e santinhos em 2019, diz site

O Corinthians pretende virar uma religião oficial em 2019, de acordo com informações da coluna De Primeira, do UOL Esporte. O “Corinthianismo” será usado como jogada de marketing do clube e terá uma placa de mandamentos no estádio do clube em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

O “Corinthianismo” terá santinhos de jogadores e ídolos do clube e se baseará no mandamento inicial de “amar o Corinthians acima de tudo”. A decisão do clube sai após consultas a igrejas para saber se a decisão ofenderia algum grupo religioso.

A publicação do UOL afirma que o Corinthians deseja lançar o projeto ainda no primeiro semestre de 2019.