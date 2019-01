Faleceu na madrugada do ultimo dia 28, na rodovia Miguel Elias Jabur, entre Américo de Campos e Pontes Gestal, após um grave acidente automobilístico, aos 34 anos, o Sr. Edson Rodrigues. O seu corpo e o veículo foram encontrados somente no início da manhã desta segunda-feira (29). Ele residia em Pontes Gestal e lá era conhecido como Preto do Ninica. Ele foi sepultado naquela cidade na manhã de terça-feira (29).