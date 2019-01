Fatos históricos do dia 30 de janeiro

Morre Mahatma Gandhi –

Em 30 de janeiro de 1948, aos 79 anos, Gandhi é assassinado por um hindu. Em 1947, é proclamada a independência da Índia. Mahatma Gandhi, pregador da paz no mundo, tenta evitar a luta entre hindus e muçulmanos que estabelecem o Paquistão. Ele aceita a divisão do país e atrai o ódio dos hindus.

1882 – Nasce Franklin D. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos.

1885 – O navio alemão Elba naufraga no Mar do Norte. A tragédia causou 352 mortes.

1911 – A erupção do Vulcão filipino Taal causa a morte de mais de 700 pessoas.

1920 – Um incêndio destrói o Grande Teatro de Madri.

1930 – O general Berenguer lidera o governo que sustitui o do general Primo de Rivera.

1933 – Hindenburg cria o Conselho de Hitler, com que os nazistas chegam ao poder na Alemania, iniciando o III Reich.

1937 – O segundo processo de Moscou termina na URSS.

1939 – Hitler anuncia no Reichstag alemão a “solução” do problema dos judeus na Alemanha.

1943 – II Guerra mundial: as Forças Aliadas utilizam novas armas em seus ataques contra Berlin e Hamburgo.

1953 – A Espanha ingressa na UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

1956 – Começa a circular entre Chicago e Peoria (Estados Unidos) o primeiro trem tipo Talgo.

1969 – Morre Dominique Pire, sacerdote belga, Prêmio Nobel da Paz de 1958.

1972 – Paraquedistas britânicos disparam contra manifestantes que lutavam pelos direitos humanos, em Londonderry (Irlanda do Norte). O fato ficou conhecido como “Domingo sangrento”, pois 14 civís desarmados morreram.

1981 – O engenheiro encarregado pelos trabalhos da central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, é seqüetsrado pelor ETA e, depois, assassinado.

1987 – O ETA explode um carro-bomba em Zaragoza.

1989 – O Papa João Paulo II pede aos leigos católicos uma participação mais ativa na vida política, em um documento chamado de “Christi Fideles Laici”.

1990 – O Partido Comunista da Checoslováquia perde a maioria absoluta no Parlamento de Praga, apóss 40 anos de dominação.

1992 – O presidente russo Boris Yeltsin toma posse da cadeira da desaparecida URSS no Conselho de Seguridança da ONU.

1995 – As tropas israilenses começam sua retirada do território jordano do vale da Arába, ocupado desde 1967.

1997 – A televisão digital é apresentada na Espanha pelo Canal de Satélite Digital do Grupo PRISA.