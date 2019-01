FEFECÊ se planeja para temporada

Apresentação do elenco que disputará Segundona será no dia 15 de fevereiro.

Para os próximos dois anos, o Fernandópolis, integrante da Segundona Paulista, terá Oclécio de Almeida Dutra como presidente e Ricardo Saravalli como vice.

Ambos foram eleitos na última semana. O último presidente foi Valter Cândido Alves, o Val, que teve o seu mandato encerrado em 31 de dezembro. Segundo os novos dirigentes, o Fefecê vem forte para a temporada.

Com a definição da nova diretoria, os dirigentes já iniciaram os trabalhos primeiramente com a acomodação do alojamento do clube e a parte integral do estádio Cláudio Rodante, onde a Águia mandará seus jogos.

Para a temporada, o clube terá apoio do prefeito André Pessuto e contará com 100% do apoio da Câmara Municipal. A Faculdade Unibrasil Centro Universitário, com sede em Fernandópolis, será um dos patrocinadores. A instituição, inclusive, já colocou à disposição do clube um veículo para os funcionários trabalharem.

ÔNIBUS PARA A EQUIPE

A próxima meta é a chegada de um ônibus para transportar a comissão técnica e o grupo de atletas durante a competição da Segundona. A Segunda Divisão tem seu início previsto para 7 de abril e o Conselho Técnico acontece na próxima terça-feira, às 15 horas, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

“Estamos bastante confiantes e otimistas em relação a essa temporada. Estamos recebendo apoio de todos os lados e isso é muito importante para tocar o futebol, que é uma tarefa muito difícil”, disse.

APRESENTAÇÃO DO ELENCO

“Após a definição da reunião na FPF, vamos anunciar a comissão técnica. A princípio, a apresentação do elenco que vai disputar a competição será no dia 25 de fevereiro. Antes, vamos avaliar alguns atletas que fazem parte da base”, continuou.

“A Águia sempre foi e será um clube de destaque no interior e vamos fazer o máximo possível para conquistar o acesso. Estamos no caminho certo e acredito no sucesso, pois estamos todos unidos para o bem do clube”, concluiu o dirigente.