Gestantes realizam visita à Santa Casa

Elas foram recepcionadas pela Doula e educadora perinatal, Arlete Mendes, que apresentou a Maternidade do Hospital.

A iniciativa serve para garantir a tranquilidade das futuras mamães na hora do parto. O Hospital oferece esse tipo de atividade quinzenalmente. O calendário teve início em janeiro, com a participação de grávidas e papais, inclusive de primeira viagem.

A ideia é que as gestantes como pacientes fiquem familiarizadas ao ambiente hospitalar e à equipe de enfermagem. A doula e educadora perinatal, Arlete Mendes, recepcionou as 20 participantes, todos moradores de Votuporanga.

O encontro começou no Espaço Unifev Saúde, quando a doula explicou a diferença entre partos normal e cesárea. “Esta é a principal dúvida que surge na cabeça destas mulheres quando descobre a gravidez. O mais importante a fazer neste momento é se informar sobre cada modalidade. O parto normal é a maneira mais natural de dar à luz e também a primeira indicação médica — desde que não existam riscos para a saúde da mãe ou do bebê. A cesárea é um processo cirúrgico, que consiste em abrir o útero materno por meio do abdômen para a retirada do bebê, e envolve fatores positivos e negativos, como qualquer outro. Por isso, comento sobre cada um, para que a escolha seja consciente”, afirmou.

Na visita, guiada por Arlete, gestantes e acompanhantes fizeram o roteiro percorrido no dia do nascimento do bebê, conhecendo a estrutura dos quartos e das salas de parto. “Elas me perguntam sobre o que trazer para a maternidade e, principalmente, sobre a recuperação do parto com cesárea e do parto normal”, complementou.