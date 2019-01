Juliana Paiva se despede de ‘O Tempo Não Para’

Emocionada, ela disse: ”Que história!”

O último capítulo da novela foi ao ar nesta segunda-feira, 28.

Triste dia para os fãs de O Tempo Não Para, a novela das 19h da TV Globo!

Na noite desta segunda-feira, 28, foi ao ar o último capítulo da trama e além dos fãs, o elenco também está emotivo com a despedida e alguns dos profissionais estão se despedindo desta etapa por meio de suas redes sociais.

Juliana Paiva, intérprete de Marocas, usou sua conta oficial do Instagram para fazer uma emocionante declaração para os colegas de trabalho. “Hoje, daqui a mais ou menos uma hora, se encerra um ciclo deveras lindo e importante em nossas vidas! Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar viver algo tão intenso e inédito! Com vcs meus amigos eu aprendi, ri, emocionei, refleti, lutei e vibrei a cada conquista! Que história! Como o nosso o trabalho nos permite viver o impossível…como foi gostoso mergulhar e congelar nessa magia de amor..como é bom fazer sonhar, sonhando junto…e como o tempo realmente não parou! Assim diria Maria Marcolina: ‘obrigada à todos e a cada um de vcs’ por tudo e por tanto, frente e trás das câmeras! A energia de todos me impulsionou do começo ao fim! Se sentirei saudades de tudo isso? Ora, que pergunta mais descabida! Venha de lá, o meu último, ‘Decerto que sim’!”, escreveu ela.

A produção foi substituída por Verão 90, nova novela da emissora que conta com nomes como Camila Queiroz, Kayky Brito, Cláudia Raia, entre outros.