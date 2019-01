Liberato Caldeira pede apoio à Câmara para conclusão de vicinal entre Votuporanga e Valentim

Meidão recepcionou o presidente da AMOP em seu gabinete.

No final da tarde desta segunda-feira, dia 28, o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – Mehde Meidão Slaiman Kanso recebeu em seu gabinete a visita do presidente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste Paulista), Liberato Caldeira, que pediu apoio para a pavimentação asfáltica da vicinal “Nelson Bolotário” – que liga Votuporanga a Valentim Gentil, pela conhecida “Subida da Morte”.

Como presidente da Associação dos Municípios do Oeste Paulista, Liberato pediu ao vereador Meidão o seu apoio e dos demais vereadores para que seja reivindicado junto as autoridades do município e do Estado a liberação de recursos para a pavimentação asfáltica da vicinal.

Liberato destaca que, quando prefeito da vizinha cidade, fez gestões junto aos órgãos competentes para pavimentar a vicinal “Camilo Santo”, no perímetro de Valentim Gentil.

Através de novas gestões, a Prefeitura de Votuporanga pavimentou a vicinal “Nelson Bolotário”, facilitando o acesso aos usuários com mais conforto e segurança.

Atualmente, explica Liberato, o grande fluxo de veículos que trafega pelas vicinais, não somente de Valentim Gentil, mas todos que vêm ou vão para as cidades vizinhas, como General Salgado, Magda, Floreal, entre outras.

Liberato destaca que a vicinal tornou-se um importante fluxo de escoamento e principalmente de trabalhadores e serviços de ambulâncias, já que o trajeto até a Santa Casa, inclusive, é mais curto para as cidades vizinhas, facilitando o socorro.

Liberato disse que a vicinal de Votuporanga não foi totalmente concluída, restando cerca de 150 metros para ser pavimentada, que, embora aparentemente pouco, devido à escassez de manutenção, dificulta sobremaneira o tráfego, em razão dos buracos e até pequenas valas que levam os motoristas a diminuírem bruscamente a velocidade. “Por esses motivos e tantos outros e pela importância das vicinais, é que recorremos ao presidente da Câmara de Votuporanga visando a intercessão junto a Votuporanga, aos órgãos competentes para que aquele pequeno trecho seja concluído, facilitando aos usuários”, destacou Liberato.

Por sua vez, Meidão ressaltou que vai “abraçar” a causa e que irá interceder junto ao prefeito João Dado, ao deputado estadual Carlão Pignatari – líder do governo na Alesp e ao próprio governador João Dória, para que libere recursos para a conclusão da vicinal de Votuporanga. “É, sem dúvida, uma justa reivindicação que vamos lutar para conquistar, favorecendo os dois municípios, trazendo mais benefícios à comunidade”, destacou o presidente da Câmara.