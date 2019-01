Motorista, possivelmente bêbado, cai com caminhão no Rio Paraná

O acidente aconteceu na tarde do ultimo domingo (27) em Três Lagoas no domingo (27). O caso foi registrado em vídeo por internautas moradores do bairro de pescadores, Jupiá. Foi necessário outro caminhão para tirar o pesado veículo dentro da água.

Muitas pessoas ficaram assustadas com o acidente. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, aproximou o caminhão da margem do rio e em dado momento perdeu o controle vindo a afundar pela metade.

O caminhão pertence a uma transportadora de São Paulo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Turistas e frequentadores do local que possui bares e restaurantes próximos ao rio, ficaram indignados com a imprudência e relataram que sempre motoristas realizam manobras audaciosas as margens do rio, causando risco para e adolescentes que brincam nas imediações do local.