OBA Festival 2019 divulga os temas dos quatro dias de festa

As temáticas escolhidas pelos foliões são Pijama, Praia e Branco, Festa à Fantasia e Abadá; convites já estão no 4º lote

Após enquete nas redes sociais, a organização da 13ª edição do OBA Festival divulgou os temas dos quatro dias do Carnaval de Votuporanga.

“Isso é feito anualmente e indica para os foliões as roupas ou fantasias que devem usar em cada dia. As peças não são obrigatórias, mas envolvem a todos numa grande brincadeira”, destaca um dos organizadores Matheus Rodero.

No primeiro dia de festa, 2 de março, será realizada a tradicional Festa do Pijama. Os foliões podem soltar a imaginação e investir em shorts, pijamas coloridos e até pantufas.

No domingo, dia 3, o tema será Praia e Branco, que fazem alusão à liberdade, pôr do sol, verão e alegria em compartilhar momentos com amigos. As mulheres podem usar biquínis, cangas e acessórios da moda praia. Já os homens devem embarcar na tendência de shorts estampados, sungas ou apostar em um estilo praiano com batas, regatas e bermudas confortáveis.

O tema da segunda-feira, dia 4, sem dúvidas, foi um dos mais votados pelos foliões: Festa à Fantasia. Será a vez de o Mundo OBA ser ‘invadido’ por palhaços, policiais, piratas, integrantes da La Casa de Papel, cosplay, freiras, bruxas e outras fantasias.

No último dia da festa, dia 5, será a vez dos foliões usarem o tradicional abadá, uma vestimenta que simboliza o manto sagrado da micareta. A organização do OBA Festival enfatiza que o importante é o folião entrar na brincadeira, curtir ao máximo os quatros dias de festa e lembra ainda que as temáticas, propostas em cada dia, não são obrigatórias.

A megaestrutura montada no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” conta com três opções de ambientes: Pista, Camarote OBA e Camarote Premium (Café de La Musique). Os três servem open bar, com valores de abadás que variaram no 4º lote de R$ 790,00 a R$ 1.760,00.

O OBA Festival 2019 conta com 20 pontos físicos de vendas espalhados pelo país: Andradina (SP), Araçatuba (SP), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Fernandópolis (SP), Goiânia (GO), Ituvera (SP), Lençóis Paulista (SP), Orlândia (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio Verde (GO), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), São Carlos (SP), São Joaquim da Barra (SP), Uberaba (MG), Uberlândia (MG) e Votuporanga (SP). As vendas online seguem a todo vapor pelos sites www.obafestival.com.br e também pelo www.guicheweb.com.br/oba. Mais informações sobre a festa e vendas de convites pelo www.obafestival.com.br.

Sobre a festa

A 13ª edição do OBA Festival será realizada do dia 2 a 5 de março, em Votuporanga, cidade que fica localizada a 520 km da capital. Neste ano a grade de enaltece a pluralidade musical propondo uma folia por vários estilos. Axé music, samba, funk, pagode, forró, sertanejo universitário e até o rock estarão bem representados no palco e no trio elétrico. A ‘maratona’ de shows tem início no sábado, dia 2 de março, com: Jorge & Matheus, Steve Aoki, Batom na Cueca e Dennis DJ. No domingo, dia 3, é a vez de Jota Quest, Jerry Smith, Gusttavo Lima, Xand Avião e Léo Santana. Já na segunda-feira, dia 4, tem Monobloco, Cat Dealers, Bonde do Tigrão, Wesley Safadão e A Zorra. Na terça-feira, dia 5, já foi confirmada até agora uma dobradinha de apresentações: Tomate e a dupla Zé Neto & Cristiano.

SERVIÇO

OBA Festival 2019

Dias: 2 a 5 de março

Local: Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, Votuporanga (SP);

Valores do 4º lote: Pista R$ 790,00, Camarote OBA R$ 1.120,00 e camarote Premium (Café de La Musique) R$ 1.760,00;

Vendas online: www.obafestival.com.br e www.guicheweb.com.br/oba