TV Unifev passa a transmitir Sessões da Câmara

AO VIVO – Divulgação teve início na noite de segunda-feira (dia 28), durante a abertura das atividades do Legislativo, em 2019

Desde a última segunda-feira (dia 28), a emissora passou a transmitir ao vivo a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Votuporanga, a primeira de 2019. Anteriormente, as sessões eram gravadas e divulgadas, na íntegra, apenas no dia seguinte, pelo canal digital 53.

De acordo com o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, que esteve presente na primeira sessão de 2019 do Legislativo, a FEV, por ser comunitária, busca se aproximar cada vez mais da população votuporanguense. “Temos certeza que esta parceria será ampliada, não só com a Câmara Municipal, mas, também, com diversos outros segmentos da sociedade civil. A Fundação Educacional, a UNIFEV, o Colégio e a Rádio e TV Unifev estão sempre de portas abertas para trabalhar em benefício da comunidade”, afirmou.

Segundo a nova gestora da FREV, Fabíola Fiorentino, em breve, as emissoras contarão com mais novidades. “Estamos focados em fortalecer o jornalismo e remodelar a grade de programas com conteúdos voltados ao interesse do cidadão. O principal desafio é reforçar o papel da TV e Rádio Unifev como veículos de comunicação atuantes, junto à população votuporanguense e, também, à comunidade acadêmica”, explicou.