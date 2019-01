Vereador orienta sobre revisão do eleitorado

Vereador Antônio Carlos Francisco informou no inicio da tarde de ontem que eleitores de Votuporanga, Álvares Florence, Parisi e Valentim Gentil, pertencentes à Zona Eleitoral 147, para que entre o período de 04/02 a 19/02/2019, das 12h às 18h, participem da Revisão do Eleitorado. Todos estão convocados a comparecer no Cartório Eleitoral de Votuporanga ou Posto de Atendimento. O agendamento prévio pode ser consultado no site www.tre.sp.jus.br – serviços ao eleitor – agendamento. É obrigatória a apresentação de documento de identidade.