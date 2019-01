Álvares Florence destina R$27 mil para Santa Casa

Renda foi arrecadada com a realização do 6º Leilão de Gado, no final de novembro; dinheiro será utilizado para a manutenção do SUS.

Representantes da comissão de voluntários do 6º Leilão de Gado estiveram na Instituição, para entregar recursos que irão beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A coordenadora do evento, Rosilda Batista da Silva, esteve no Hospital acompanhada da coordenadora de Saúde, Gláucia Fernandes Waideman. Elas prestaram contas do leilão realizado no final de novembro, que resultou em R$27.061,25 para a Santa Casa.

Rosilda apresentou um balanço da iniciativa, que ocorreu no Recinto de Exposições. “Mais de 30 voluntários nos ajudaram no dia, seja na cozinha, no manejo de animais, servindo mesas. Tivemos um público de mais de 150 pessoas, que prestigiaram nossa ação”, afirmou.

Gláucia destacou a importância da Instituição. “É a nossa referência. Temos muitos pacientes que se deslocam e recebem toda assistência hospitalar de qualidade e humanização”, complementou. Somente no ano passado, 4.231 moradores de Álvares Florence foram atendidos entre ambulatório, internação e urgência/emergência.