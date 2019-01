Cenas do cotidiano

Como faz todos os dias, ele chegou arrastando os chinelos velhos e desgastados pelo tempo. A camisa com todos os botões abertos deixava exposta a enorme barriga. A calça de tergal tinha inúmeros furos provocados pelas fagulhas do cigarro de palha que ele não tirava do canto da boca. Coçou a careca e cumprimentou a todos com o seu conhecido mau humor. Paulão, o simpático dono da oficina, já estava habituado ao jeitão do velho Ramon. Afinal, há mais de vinte anos ele aparecia diariamente na oficina para jogar dominó, comentar o último jogo do Parmera e meter o cacete no governo: “Gobierno de mierda.” Essa era a frase que ele mais dizia e repetia o dia todo, no seu portunhol enrolado que poucos entendiam. Quando se empolgava nos comentários, tinha um acesso de tosse, que o deixava vermelho como um peru. Tossia com o corpo todo e chacoalhava a pança, mas em seguida reacendia o seu inseparável cigarro de palha e soltava baforadas que infestava o ar e espantava todos os pernilongos do pedaço. Quando o Parmera perdia todo mundo já sabia que era dia do velho Ananias chegar atacado: “Esse hijo de puta do Borja, só quer ganar dinero. Gobierno de mierda” Para o octogenário Ramon, tudo era culpa do governo. O tabuleiro de dominó ficava em cima de um caixote encardido de graxa. Os jogadores levavam a sério porque apostavam dinheiro. A grana tinha que ser casada ali mesmo no tabuleiro. Cada rodada valia R$0,50, mas pelas discussões acaloradas parecia que o valor era muito maior. A forma como conversavam causava a sensação que tudo acabaria em briga, mas logo as coisas se acalmavam. O Paulão tinha suas táticas e intervinha na hora certa para acalmar os nervos dos jogadores: “Pessoal, acabou de sair o café… podem tirar aqui na garrafa.” Todos se levantavam ao mesmo tempo e, como num passe de mágica já estavam sorrindo e comentando amigavelmente as jogadas. Todo dia era sempre igual, chegava um, chegava outro e a roda ia se formando em torno do tabuleiro de dominó. Paulão não parava o seu trabalho e só interferia quando a coisa esquentava entre os velhinhos ranzinzas. Mas naquela segunda-feira havia algo diferente, já passava das nove da manhã e o velho Ramon não tinha aparecido. Isso deixou todo mundo preocupado. Paulão pediu para alguém ir até a casa dele para saber o que estava havendo. Cizenando, o fanático corinthiano, apesar das atrofias, espinhela caída e a coluna torta, saiu manquitolando apressado em direção à casa do companheiro de dominó. Encontrou um vizinho que estava em frente ao portão da casa de Ramon, informando que o velhote havia tido um pirepaque bem na hora do jogo do Parmera, tendo ido parar na Santa Casa. Depois de receber a má notícia, Paulão baixou a porta da oficina e seguiu com os velhinhos para o hospital. O médico afirmou que a situação era muito delicada, mas que poderiam vê-lo. Talvez fosse a última vez. Ficaram todos olhando assustados o velho Ramon imóvel, que respirava com dificuldade. Saíram desanimados e de cabeça baixa. KÁ ENTRE NÓS… antes de fechar a porta do quarto, ainda tiveram tempo de ouvir uma voz sussurrada que disse: “Gobierno de mierda!”

m-dores@uol.com.br