DISE prende casal de traficantes

Segundo os policiais as investigações vinham sendo realizadas sobre a suspeita de tráfico de drogas praticado pelo casal D.R.B.S. de 31 anos de idade, vulgo “Dentinho” e M.E.D. de 21 anos de idade, ambos moradores da rua Francisco Luiz Ferreira, no Bairro São João. Eles atuavam no comércio de crack e maconha.

Na tarde, da última terça (29) uma viatura permaneceu a cerca de cem metros da casa do casal, onde foi possível ver que ao menos duas pessoas entraram na residência, e saíram rapidamente, para o lado oposto. Outra equipe ainda tentou a localização através das características das vestes, no entanto, devido todo o bairro ser reduto de viciados, não houve êxito.

Então, ante as suspeitas de que ali era praticado o tráfico, resolveram chegar ao local de surpresa. O único portão de acesso pela frente a casa estava trancado, então entraram pelo lado de baixo. Ao perceber a movimentação da rua, M.E.D. ainda tentou chamar a atenção dos policiais pelo portão principal, sem abrir a corrente. A outra equipe que conseguiu entrar pela casa ao lado observou que “Dentinho” havia saído rapidamente pelos fundos da casa, pelo terreno vizinho, logo se juntando a convivente, demonstrando estar bastante descontrolado.

Foi feita busca na casa, onde encontraram sobre o guarda roupas um potinho de balas, a qual acondicionava (04) quatro pedras de crack, embaladas em plástico de cor branca, lacradas a quente e prontas para a venda, além de dinheiro da venda de drogas e material para embalar o entorpecente.

Fazendo o mesmo trajeto de D.R.B.S., ou seja, pulando a janela do único quarto que dá acesso aos fundos da casa do vizinho, por um muro de placas bem baixo, foi possível verificar no pé de uma planta, a terra recentemente revolvida. Retirando a terra e demais folhas e galhos, descobriu-se outro tubo idêntico àquele, de cor verde, o qual acondicionava 33 (trinta e três) pedras de crack, totalmente semelhantes às que estavam no guarda-roupas, além de (01) uma porção grande de maconha e uma pedra grande de crack, que após preparada renderia cerca de (135) cento e trinta e cinco porções para venda a usuários.

Verificou-se que aquelas drogas foram camufladas no local de forma rápida, ou seja, enquanto a M.E.D. tentava dissuadir os policiais que tentavam adentrar a casa, “Dentinho” procurou dissimuladamente se desfazer daquelas drogas, enterrando no quintal do vizinho, na tentativa de eximir-se da culpa. Foi dada voz de prisão ao casal, apresentando-os na DISE, onde foram autuados em flagrante delito por infração aos Artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico). Após os trabalhos de Polícia Judiciária, ambos os autuados permaneceram encarcerados, onde foram apresentados ao MM. Juiz de Direito da Comarca de Votuporanga, para audiência de custódia.