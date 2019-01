Falecimentos

Glória Maria Queiroz das Neves –

Faleceu no último dia (29) às 7h30, aos 61 anos, a Sra. Glória Maria Queiroz das Neves. Ele deixa o marido Adelino Marques das Neves, os filhos Angela Maria e Augusto Henrique, além dos pais Henrique Ribeiro de Queiroz e Maria José Teodora de Queiroz. Natural de Votuporanga, teve como seu último endereço a rua Paraná, 1643 – Paineiras – Votuporanga. Seu corpo foi velado e sepultado ontem às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Jeniffer Correia da Costa –

Faleceu na última segunda-feira (28) às 23h30, na Santa Casa de Votuporanga, aos 26 anos, Jennifer Correia da Costa. Ela deixa as filhas Micaelly Correia Mendes e Maria Eduarda da Costa Goldini e os pais, Eduardo Nogueira da Costa e Elizangela Correia. Natural de São Paulo, vendedora e teve como último endereço a rua Holanda, 1213 – Parque das Nações – Votuporanga. Seu corpo foi velado e sepultado, às 17h, do último dia 29, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.