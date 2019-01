Homem é executado na frente de sua casa

Na madrugada desta quarta-feira (30), um pedreiro de 32 anos foi morto a tiros, na frente da sua casa, no Jardim Planalto, em Araçatuba.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, Lucas Leite de Oliveira estava chegando com a namorada no imóvel, quando um homem, escondendo o rosto com um pano, se aproximou e deu três tiros nele. Em seguida, o criminoso fugiu.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e levou o pedreiro para a Santa Casa local, no entanto já chegou ao hospital sem vida.

Lucas havia cumprido pena por tráfico de entorpecentes e, conforme o registro na polícia, parentes disseram que ele era usuário de drogas. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido preso.