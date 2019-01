Homem morre após troca de tiros com a PM

NA última terça-feira (29), um homem de 49 anos morreu depois de trocar tiros com a polícia militar, no centro de Poloni, a 66,2 Km de Votuporanga. Segundo informações da Polícia Civil, os militares da cidade patrulhavam, quando viram dois suspeitos que, quando viram a viatura siaram correndo. Neste momento os policiais ouviram um disparo de arma de fogo. Temendo o enfrentamento em via pública acionaram o CAEP (Companhia de Ações Especiais de Polícia) de Rio Preto, que foram até o local e ao chegarem foram recebidos com pelo menos três disparos contra a viatura, os oficiais se abrigaram enquanto revidavam os tiros.

Na ação, Geraldo Bispo dos Santos foi atingido, sendo socorrido e levado para a Santa Casa de Monte Aprazível, mas não resistiu e faleceu. O corpo dele foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto e o caso será investigado. Nenhum policial se feriu na ação. O outro suspeito conseguiu fugir.