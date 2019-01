LeBlanc, o Joey, explica que não assiste Friends

O ator ainda contou o que levou do set de recordação

(NBC/Divulgação)

Na semana passada, o ator Matt LeBlanc, o Joey de Friends, participou do programa The Tonight Show do Jimmy Fallon e acabou fazendo algumas revelações sobre a série, que acabou há 15 anos. Você sabia que ele não consegue assistir mais ao seriado? Pois é, e o motivo é até meio engraçado.

Enquanto Jimmy Fallon falava sobre como amava a produção, Matt disse: “Tenho dificuldade de assistir hoje em dia, porque faz eu me sentir como se eu tivesse 100 anos”. Hahaha. Coitado! Vale lembrar que Friends foi ao ar entre 1994 e 2004, ou seja, ela já tem 24 anos!

Na entrevista, Matt também contou o que levou pra casa quando o seriado chegou ao fim, dez anos depois. “Levei um monte de dinheiro”, brincou, mas então falou sério: “no apartamento de Joey e Chandler tinha uma mesa de pebolim. Eu tenho a bola da mesa até hoje, guardo na minha caixa de ferramentas”.

Matt LeBlanc levou a lousinha da casa de Joey e Chandler pra casa (Warner Channel/Reprodução)

Além disso, ele levou também a lousa mágica que ficava atrás da porta da casa dos dois melhores amigos, mas em vez de ficar com ela, ele a deu de presente para um cara da equipe chamado Paul, que era o responsável por desenhar nela e escrever algumas das frases marcantes do cenário. Fofo, né?

Outra revelação chocante que Matt fez sobre o programa teve a ver com as audições para o papel de Joey. “Fiz vários testes e, no final, ficou entre mim e outro cara. Para isso, eles te dão uma descrição básica de como é o personagem, e o do Joey dizia que ele era um ator ítalo-americano tentando se dar bem e vivendo em Nova York. Não quero zoar o outro cara, mas ele apareceu vestido de cowboy! Então eu pensei: ‘um de nós está bem enganado aqui’”. Hahaha. Ainda bem que ele levou a melhor nessa, né?