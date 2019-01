Mauricio Brandão fala  sobre sua viagem a Israel

O votuporanguense Mauricio Pazini Brandão, Secretário de Tecnologias Aplicadas do MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) em vídeo postado nas redes sociais ontem, comentou sobre o que tem aprendido em sua missão brasileira a Israel, junto com uma equipe de técnicos para adquirir experiências do país para mapear iniciativas de reúso e dessalinização de água para avaliar possibilidades de adoção de tais técnicas no Brasil.

Mauricio conta: “Hoje nós visitamos duas usinas de tratamento de água. A primeira delas foi uma usina em que o esgoto é tratado para produzir água de reuso de agricultura. A segunda usina recebe água salobra e é transformada em água potável. A água potável nós testamos é de boa qualidade e o rejeito é enviado de volta para o mar. Nesses dois processos que nós visitamos hoje, podem ser usados no Brasil. Nós estamos aprendendo bastante por aqui para levarmor esse conhecimento para nosso país”, finaliza.