Natã celebra primeiro gol com a camisa do CAV

No último sábado (26) a equipe do Votuporanguense recebeu a Penapolense, na Arena Plínio Marin, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

O jogo terminou empatada em 1 a 1, porém quem chamou atenção foi o atacante Wesley Natã, ex-Chapecoense, que saiu do banco de reservas para fazer o gol do CAV.

“Foi uma sensação muita boa em poder marcar logo no início da competição, poder ajudar a equipe, infelizmente não conseguimos a vitória mas acredito que estamos no caminho certo, temos um elenco qualificado e tenho certeza que as vitórias irão ocorrer naturalmente” – comentou Natã.

“A expectativa para o próximo jogo é a melhor possível, quero ajudar a equipe com gols, assistências e a tendência é evoluirmos a cada partida” – finalizou.