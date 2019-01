Nova creche e reforma de escolas marcam o 2º semestre da Educação

Balanço foi apresentado na tarde desta terça-feira (29/01), na Câmara Municipal de Votuporanga.

O Assessor de Gabinete da Secretaria da Fazenda, Deosdete Vechiato e o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Educação, realizou, nesta terça-feira (29/01), às 15h, na Câmara Municipal de Votuporanga, a audiência pública de apresentação de relatórios financeiros e das atividades desenvolvidas no 2º semestre do ano passado pela pasta. O Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, e o Assessor de Gabinete da Secretaria da Fazenda, Deosdete Vechiato, fizeram a demonstração dos resultados.

Entre as realizações do período, os destaques da apresentação foram a inauguração do Cemei “Vânia Claudia Guerche Grund”, no Jardim Itália; as revitalizações dos CEMs “Deputado Narciso Pieroni”, “Clary Brandão Bertoncini” e “Prof. Faustino Pedroso”; e a inauguração do novo Complexo Educacional, que dinamizou o controle e realização das atividades da pasta.

Além disso, foram realizados o Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, Formação com Gestores Escolares, III Fórum Municipal da Primeira Infância, a Premiação da Olimpíada de Matemática, realização do Sarem, ações do projeto Maritaca, a entrega da primeira etapa de escolas protegidas contra incêndios, entre outras ações.

Investimento acima do que preconiza a Lei

Segundo o Assessor de Gabinete da Secretaria da Fazenda, Deosdete Vechiato, a Prefeitura de Votuporanga tem a obrigatoriedade de aplicar 25% dos recursos na área da Educação, no entanto, em todo o ano passado, foram aplicados 26,66%, aproximadamente R$ 3 milhões a mais que o exigido pelas normas constitucionais.

“Nós investimos na Educação acreditando no potencial das nossas crianças e criando bons profissionais em sala de aula com formações e qualificações. Esse é o objetivo da nossa pasta”, afirmou o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista.