Ortopedia da Santa Casa fecha 2018 com mais de 8 mil atendimentos

Deste total, aproximadamente 90% foram via Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade fechou 2018 com o total de 8.394 atendimentos, onde 7.117 foram para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiando vítimas de acidentes e traumas.

A unidade conta com seis médicos: Dr. Onildo José da Silveira (coordenador), Dr. Fred Webb, Dr. Paulo Torres, Dr. Wagner Campoli, Dr. Lucas Arroyo Marchi e Dr. Daniel Brito, além de oito profissionais técnicos em gesso. “Somos responsáveis por todas as imobilizações realizadas em clientes do ambulatório, unidades de internação, urgência e emergência e trocas das imobilizações”, contou o coordenador, Clóvis Dias (técnico em gesso).

Clóvis explicou que o Ambulatório realiza consultas de vítimas de acidentes automobilísticos, de trabalho ou residenciais. “São pessoas que passam pela Urgência da Santa Casa ou pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e são encaminhadas. Somos responsáveis pelo pós-operatório de clientes traumato-ortopédicos e cirurgias eletivas ortopédicas de alta complexidade do Ambulatório Médico de Especialidades (AME)”, ressaltou.

Os atendimentos são pré-agendados e com horário marcado, de segunda a sexta-feira em horário comercial. “Assistimos toda região de Votuporanga, que compreende as cidades de Valentim Gentil, Nhandeara, Cosmorama, Parisi, Sebastianópolis, Cardoso, General Salgado, Álvares Florence e Américo de Campos, uma população estimada em 200 mil habitantes”, frisou.

O Ambulatório de Ortopedia da Santa Casa teve seu início em 1968, com a chegada do Dr. Adolfo de Melo, que teve como ajudante o técnico em gesso o conhecido Dito Gibim. “Eles realizavam atendimentos de clientes da urgência INAMPS, equivalente hoje em dia ao SUS. Na sequência, recebeu novos profissionais médicos, o Dr. Milton de Melo e Dr. Florindo. Em meados dos anos 90, chegaram os ortopedistas, Dr João Damasceno, Fred Webb e Fabio Caparroz”, relembrou.