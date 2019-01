UNIFEV e Colégio Unifev oferecem descontos

Principalmente para empresas parceiras.

Benefício é válido já para o início do ano letivo de 2019; informações sobre as condições especiais podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999 (ramais 859, 894 e 897)

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da UNIFEV e do Colégio Unifev, está oferecendo, por meio do Programa UNIFEV Corporativa, descontos aos colaboradores de empresas parceiras, já para o ano letivo de 2019.

O benefício é válido para àqueles que tiverem o interesse em ingressar em uma das mais de 30 opções de cursos de graduação oferecidos pela UNIFEV (exceto Medicina) ou para os seus dependentes legais que queiram se matricular no Colégio Unifev.

Os contratos, renovados neste início de ano, pelo Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, preveem descontos para as seguintes empresas e instituições: Associação dos Funcionários da Penitenciária de Riolândia (AFUPERIO); Associação Comercial de Votuporanga (ACV); Associação dos Funcionários da Polícia Civil; Câmara de Votuporanga; Facchini; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – 66ª Subseção de Votuporanga; Polícia Militar do Estado de São Paulo – 3ª Cia. PM; Prefeitura de Votuporanga; Saev Ambiental; Santa Casa de Votuporanga; Sindicato dos Bancários; e Tribunal de Justiça.

Os abatimentos nos valores das mensalidades são válidos para todas as parcelas (exceto a matrícula, que possui valor integral). A FEV ainda oferece o Desconto Pagamento Antecipado, que é de 5% para quem efetuar o pagamento até o 5º dia útil de cada mês.

De acordo com o Presidente da FEV, as parcerias reforçam a união da Instituição com outros setores da sociedade. “Por meio desses incentivos, mais pessoas podem ter a oportunidade de ingressar em uma Instituição de Ensino Superior (IES), com mais de 50 anos de tradição, infraestrutura de ponta e reconhecimento máximo (nota 5) em seu processo de recredenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC). Além de usufruir de toda a estrutura de universidade que o Colégio Unifev possui”, destacou.

Outras informações sobre as condições especiais e as empresas participantes podem ser obtidas no setor de Bolsas e Descontos da Instituição, pelo telefone (17) 3405-9999 (ramais 859, 894 e 897).