Votuporanguense desaparecido é localizado morto

O corpo de Odair Aparecido Henrique, de 49 anos, que estava desaparecido desde sábado (26), foi encontrado dentro de uma área de mata, em Porto Militão, Cardoso.

Na tarde desta quarta-feira (30), homens do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, juntamente com policiais militares de Cardoso e populares localizaram o corpo do votuporanguense Odair Aparecido Henrique, de 49 anos, morador do bairro Santa Felícia.

De acordo com informações, no final desta manhã, a motocicleta Honda CG/125, de cor azul, pertencente a Odair Henrique, que até então estava desaparecido foi localizada por policiais militares em área de mata, às margens do rio Grande, em Porto Militão, próximo à Cardoso.

Após a localização do veículo, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tentativa de encontrar também Odair, no entanto, após algumas incursões dentro da mata, localizaram o corpo do homem que possivelmente pode ter atentado contra à própria vida.

Familiares foram avisados e se deslocaram para o local. O corpo foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Técnico Científica, IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga para exames necroscópicos.