Carnês de IPTU podem ser retirados na Prefeitura

Contribuintes devem procurar a Central de Atendimento, das 9h às 15h, em dias úteis.

A partir desta segunda-feira (04/02), os contribuintes que não receberam o carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2019 em casa, pelos Correios, já poderão retirá-lo na Central de Atendimento da Prefeitura de Votuporanga, das 9h às 15h, em dias úteis, ou através do site www.votuporanga.sp.gov.br.

Aproximadamente, 50 mil carnês estavam previstos para serem entregues pela agência da cidade, no entanto, quem não estava com o endereço atualizado pode não ter recebido.

Para a retirada, é necessário informar o endereço do imóvel ou apresentar o carnê do ano anterior. Os vencimentos serão a partir do mês de fevereiro, nos dias 12, 14, 16 e 18, variando de acordo com a localização do imóvel. O valor poderá ser parcelado em até dez vezes ou pago em cota única sem desconto.

O IPTU é um dos impostos mais importantes para o desenvolvimento da cidade, sendo uma das principais fontes de renda do município. A arrecadação do IPTU gera receita para a Prefeitura investir em serviços de saúde, educação, assistência social e outras áreas. Através desse imposto, há possibilidade de maior crescimento do município e, em consequência, a melhoria de vida da população.