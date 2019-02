Comunidade de Cardoso desperta interesse em Rotary

Autoridades de Cardoso, dos Rotary e comunidade aplaudiram a iniciativa de se voltar a existir um Clube naquela cidade

Por Antonio Lourenço

O Rotary Club de Votuporanga realizou ultimo dia 29 sua reunião semanal na sede do AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) em Cardoso. O objetivo do encontro foi incentivar aquela comunidade na reabertura do Rotary Clube de Cardoso.

Os rotarianos de Votuporanga, liderados pelo presidente, Humberto Lúcio Barbosa, compareceram quase em sua totalidade e lá foram recebidos por personalidades do executivo, legislativo, judiciário, entidades de classes, empresários e a comunidade em geral.

Do Rotary, o Governador 2018/2019 do Distrito 4480, o médico de Santa Fé do Sul, Luís Cesar Rodrigues; a Governadora Assistente Tânia Elvira de Souza Lima; o Governador 2008/2008 – José Luís Sanches Vargas; o Governador 2000/2001 – Alcir Rubens Monteiro; o Governador 2016/2017 – Celso Martins (Fernandópolis); a presidente da Comissão Distrital do Quadro Associativo, a fernandopolense Nilde Martins; o Oficial de Intercâmbio Internacional de Jovens – Marcos Garcia Laraya e também os presidentes das cinco avenidas de Rotary.

Da comunidade de Cardoso participaram: o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador, Renan Luís André e o vereador Vinicius Navas; pelo Poder Judiciário, João Elias Luís; representando a Polícia Militar, Alessandro Rosa Euzébio, pela Loja Maçônica – Heráclito José Gonçalves de Oliveira, entre outras personalidades significativas.

A reunião despertou expectativa entre os participantes com a possiblidade da criação de um Rotary Clube naquela cidade. E o que ficou foi a certeza que o Roatry Clube de Cardoso será realidade dentro em breve.

Humberto Lucio Barbosa, presidente do Rotary Votuporanga, clube padrinho ao que está renascendo em Cardoso

O Governador 2018/2019 do Distrito 4480, o médico de Santa Fé do Sul, Luís Cesar Rodrigues, deu sinal verde para Cardoso ter seu Rotary Clube