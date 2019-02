Ford EcoSport Titanium perde estepe

E motor 2.0 – Parte de R$ 103.890.

Na linha 2020 do Ford EcoSport, a versão Titanium passa a custar R$ 103.890 e recebe mudanças já vistas durante o Salão do Automóvel. O SUV compacto em sua versão mais completa, agora perde o estepe externo e em seu lugar, adota pneus run flat que podem rodar até 80 km sem esvaziar em caso de furo.

Além disso, os pneus Michelin ZP, que acompanham o EcoSport Titanium 2020, podem rodar até 80 km/h nessas condições, mas seu alcance pode ser ampliado para 200 km com um kit de reparo que vai a bordo do utilitário esportivo da Ford. Por conta disso, macaco e chave de rodas não estão presentes no carro.

A mudança deixou o visual do EcoSport mais limpo e semelhante ao do mercado internacional, revelando exatamente seu porte sem o pneu sobressalente: 4,01 m. Na Índia, os protetores foram modificados para que o SUV tenha 3,99 m. Aqui, fora o fim do estepe externo nessa versão, pois nas demais continua a ser oferecido, o modelo traz outra novidade.

Já o motor Dragon 1.5 Ti-VCT de três cilindros vem com 130 cavalos na gasolina e 137 cavalos no etanol, trabalhando com câmbio automático de seis marchas e conversor de torque no EcoSport Titanium, assim como nas SE e FreeStyle, que possuem também opção manual.

Bem equipado, o EcoSport Titanium 2020 vem com sete airbags, teto solar elétrico, bancos de couro ecológico, rodas de liga leve aro 17 polegadas, faróis de xênon, luzes diurnas de LED, multimídia SYNC 3 com Google Android Auto e Apple Car Play, entrada e partida sem chave, entre outros.

O EcoSport Titanium 2020 recebeu ainda recebeu nova calibração da direção elétrica, assim como ajustes na suspensão e freios. O peso geral foi reduzido em 5 kg.

Ford EcoSport 2020 – Preços

EcoSport SE 1.5 MT – R$ 78.990

EcoSport SE 1.5 AT – R$ 84.990

EcoSport FreeStyle 1.5 MT – R$ 85.890

EcoSport FreeStyle 1.5 AT – R$ 91.890

EcoSport Titanium 1.5 AT – R$ 103.890

EcoSport Storm 2.0 AT 4WD – R$ 108.390

Ford EcoSport 2020 – Ga