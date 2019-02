Governo de São Paulo pagará R$ 128,9 milhões de bônus a 73.857 policiais

Também foi anunciado que 1.269 pessoas foram detidas nas Operações São Paulo Mais Seguro e Rodovia Mais Segura.

O Governador João Doria anunciou na manhã desta quinta-feira (31/1) que 73.857 policiais civis, militares e técnico-científicos de São Paulo receberão bonificação por resultado referente ao segundo trimestre de 2018. No total, o valor chega a R$ 128.922.125,00.

“Assinamos hoje a liberação do bônus do segundo trimestre de 2018 e amanhã (1º/2) será pago o bônus. A política de bônus vai continuar”, afirmou Doria durante anúncio no Palácio dos Bandeirantes.

Serão beneficiados policiais que atuam em áreas em que houve redução dos índices de vítimas de letalidade violenta (homicídio doloso e latrocínio), roubo e furto de veículo, além de roubo em geral no trimestre. Ao todo, serão favorecidos com a bonificação 53.426 policiais militares, 17.880 civis e 2.551 técnico-científicos.

Contando com esta bonificação, foram pagos 826.664 bônus (R$ 945,5 milhões) desde 2014, quando o programa foi criado com objetivo para premiar o esforço dos policiais na redução de crimes.

Operações

Durante o evento, também foi divulgado o balanço das cinco operações da Polícia Militar que já foram desencadeadas em janeiro. Na volta das férias dos paulistas, no dia 2 de janeiro, foi deflagrada a primeira edição da São Paulo Mais Seguro. Ao longo do mês, outras quatro grandes operações foram desencadeadas.

“São duas ações, sendo que uma delas começou no dia seguinte à nossa posse, no dia 1º. E hoje nós temos mais uma operação em curso, que é a Rodovia Mais Segura”, disse o Governador.

As três operações São Paulo Mais Seguro e duas edições da Rodovia Mais Segura, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, realizadas até agora resultaram na detenção de 784 pessoas e recaptura de 485 procurados da Justiça.

Foram feitas 271.960 abordagens, além da apreensão de 258,8 quilos de drogas e 104 armas ilegais. Mais de 149,3 mil veículos foram vistoriados e 321 motoristas autuados por consumo de álcool. A PM também recuperou 305 veículos que foram alvo de roubo ou furto.

Nas cinco operações, houve uma média de 10 aeronaves e 7.025 viaturas empregadas nas ações. Foram realizadas ações em 13.735 pontos estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para combater o crime. Também houve reforço do policiamento em terminais de ônibus e aeroportos.

Policial nota 10

O Governador anunciou ainda que, a partir de fevereiro, 20 policiais serão homenageados mensalmente por ações de destaque no exercício de suas funções ao longo do mês anterior. Este será o programa “Policial Nota 10”, que foi instituído pela resolução nº8 da SSP, publicada na terça-feira (29/1).

O objetivo é reconhecer e estimular o bom trabalho dos policiais militares, civis e técnicos científicos de todo o Estado. Todos receberão um certificado de “Policial Nota 10”.