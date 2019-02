Liquida Votu terá ofertas e sorteio de prêmios após o Carnaval

Uma nova campanha com uma proposta diferenciada é a ideia do presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Valdecir Merloti. Ele conta em visita que fez a redação do Diário, que pretende movimentar as lojas de Votuporanga, pós Carnaval, ou seja, entre os dias 7 e 16 março.

O “Liquida Votu” segundo Merloti será uma campanha recheada de ofertas, promoções e descontos que valerão a pena para que os consumidores possam aproveitar o começo do mês, em meio a segunda semana do mês. Não vamos parar, estaremos com um movimento fora do normal no Carnaval e pós-festa o comércio não vai parar com ”, garante Merloti.

A campanha, que teve adesão praticamente de todos os comerciantes associados, além dos descontos e condições diferenciadas, os consumidores ainda irão concorrer a uma moto zero Km e a 5 vales-compras de R$300,00.

“Essa mega liquidação que dá prêmios foi criada para preencher um período que antes não tínhamos promoções e que trata justamente de uma época de troca de estação. Acreditamos muito que será um sucesso, envolvendo toda a região”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. A expectativa é que as vendas aumentem entre 5% e 10%, na comparação com 2018.

Durante a palestra “5 estratégias para liquidar seu estoque”, o consultor de marketing do Sebrae-SP, Guilherme Lui, explicou algumas técnicas que podem ser utilizadas todos os dias, para que os comerciantes não fiquem com mercadorias paradas, além de alertar que a preparação para a promoção de março começa agora. Quem se planeja sai na frente.

Liquida Votu

A “Liquida Votu” é uma ação criada pela ACV e para os associados. A iniciativa busca envolver todo o comércio para a liquidação de produtos. A Associação Comercial disponibilizará material gráfico e campanha publicitária aos participantes.

A campanha recebe o apoio institucional da Airvo, Sebrae, Senai, Senac, Unifev, Prefeitura de Votuporanga e das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e também de Desenvolvimento Econômico.