Mulher é sequestrada dentro de carro enquanto esperava o marido na Padaria

RIO PRETO – Suspeito foi preso após ser localizado com a vítima na Rodovia dos Bandeirantes, perto de São Paulo. Segundo a polícia, suspeito é fugitivo do Centro de Progressão Penitenciária.

Uma mulher foi sequestrada nesta quinta-feira (31) na região central de São José do Rio Preto (SP) por um fugitivo do Centro de Progressão Penitenciária enquanto estava dentro do carro, estacionado perto do cruzamento entres as Ruas Silva Jardim e Bernardino de Campos.

Segundo a Polícia Militar, a mulher esperava no carro pelo marido que estava em uma padaria. O suspeito entrou no veículo, no banco do motorista, rende a mulher com um tipo de faca e fugiu com o carro.

A câmera de segurança de um comércio registrou a ação. De acordo com a polícia, o marido voltou para o carro e, como não encontrou, acionou a polícia, que começou a monitorar a conta dela e os pedágios da região e percebeu um saque em Araraquara (SP). Com imagens do local, a polícia viu que ela era vítima de sequestro.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito estava preso no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto e tinha fugido na manhã desta quinta-feira. A ocorrência foi registrada em Caieiras (SP), onde a prisão foi feita.

O sequestro durou mais de quatro horas, o veículo foi abordado por viaturas da Polícia Rodoviária Estadual no Km 36 da Rodovia dos Bandeirantes. O suspeito foi preso.